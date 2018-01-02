أندية إنجلترا تطالب بحل "كارثة" ازدحام الجدول.. وأصابع الاتهام تتجه نحو القنوات الناقلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد انتهاء النصف الأول من الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاضت الفرق الإنجليزية ثلاث مباريات خلال أقل من 10 أيام، وهو الامر الذي أدى لإصابة عدد كبير من اللاعبين في الفرق الكبرى، إذ كان مانشستر يونايتد والسيتي الأكثر تضررا كما بدأت المخاوف تزداد لدى اللاعبين الذين يعتزمون المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2018، لتعلو أصوات المدربين والأندية مطالبة بإيجاد حل لهذه الأزمة.

غضب غوارديولا

تعرض أهم لاعبين في السيتي للإصابة خلال مباراة الفريق مع كريستال بالاس، الأحد، إذ خسر "مواطنو مانشستر" جهود النجم البلجيكي كيفن دي بروين والمهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس، كما شهدت المباراة نفسها إصابة لاعبين من كريستال بالاس.

أثارت إصابة دي بروين وخيسوس، غضب المدرب الإسباني للفريق، بيب غوارديولا، الذي قال "ستقول لي إن كثرة المباريات مفيدة على المستوى البدني ولكن لا، إنها كارثة".

ورغم تصدره للترتيب العام بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر يونايتد، فإن الفريق "السماوي" يعاني على مستوى جاهزية لاعبيه البدنية، إذ سيضطر غواردويلا للاعتماد على الأرجنتيني سيرجيو أغويرو كرأس حربة في معظم المباريات وهو الأمر الذي سيضع ضغطا بدنيا كبيرا على المهاجم الأرجنتيني.

مورينيو يشتكي

لم يكن مانشستر يونايتد أفضل حظا من جاره وغريمه، فقد تعرض مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لإصابة، بالإضافة إلى إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع العاجي إيريك بايي، ولاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني، والظهير الإكوادوري أنتونيو فالنسيا.

واشتكى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من جدول مباريات فريقه قائلا "أنتم، شركات النقل التلفزيوني، تتخذون القرارات ونحن علينا أن نتقبلها أعتقد أن بعض الأندية ومدربيها لديهم صداقات مع مدراء هذه الشركات، وأنا لست واحدا منهم".

وأضاف مورينيو "اليونايتد لعب أربع مباريات خلال 215 ساعة في عيد الميلاد ورأس السنة، وانتهت ثلاث منها بالتعادل، عكس مانشستر سيتي الذي لعب مع واتفورد الثلاثاء، وقد كان لديه 247 ساعة بين المباراة الأولى والأخيرة خلال المواجهات الأربع التي خاضها الفريق".

حقوق البث

وأبرم المسؤولون عن الدوري الإنجليزي عقودا مع القنوات التلفزيونية التي تمتلك حقوق بث البطولة بقيمة 8 مليار دولار عام 2015، لتحتل هذه البطولة المركز الثاني في قائمة أغنى البطولات بعد دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وهو الأمر الذي استفادت الأندية الإنجليزية من عائداته المادية.

ويرى البعض أن كثرة المباريات خلال فترة زمنية قصيرة، يعود لاتفاقيات بين القنوات الناقلة ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأسباب مالية.