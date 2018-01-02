عمان في نهائي كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب العماني لنهائي كأس الخليج، للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على البحرين بهدف نظيف في الدور نصف النهائي لخليجي 23، وينتظر الفائز من المباراة الثانية في المربع الذهبي بين الإمارات والعراق.

فعلى أرضية ملعب "الشيخ جابر الأحمد الصباح"، سجل المنتخب العماني هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 29، عبر المدافع البحريني مهدي عبد الجبار، بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

ونجح "الأحمر" العماني في الحفاظ على شباكه نظيفة في الشوط الثاني، ليبلغ العمانيون المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2009 و2007 و2004.

وسينتظر المنتخب العماني الذي كان مفاجأة هذه البطولة الفائز من مواجهة العراق والإمارات والتي ستقام في وقت لاحق، الثلاثاء.