الإمارات تفوز على العراق وتضرب موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب الإماراتي نهائي كأس الخليج 23، بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدا مع المنتخب العماني في النهائي، وتستمر عقدة المنتخب العراقي الذي لم ينجح بالفوز على الإمارات في كأس الخليج منذ عام 1979.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، إذ لم ينجح أي منهما في فك عقدة دفاع الطرف الآخر، كما لم يشهد الشوط محاولات كثيرة من جانب الفريقين.

لم يتغير الحال كثيرا في شوط المباراة الثاني، إذ كانت المحاولات الهجومية خجولة وغير فاعلة على مرمى الفريقين، ليحتكم المنتخبان للأشواط الإضافية.

ولم يشهد الشوط الإضافي الأول، تغيرا كبيرا على مستوى الأداء والنتيجة، وبقي التعادل السلبي سيد الموقف، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وأضاع المنتخب العراقي الركلة الأولى عبر علاء عبد الزهرة، قبل أن تسجل الإمارات عبر علي مبخوت، ويسجل العراق الركلة الثانية عن طريق سعد عبد الأمير، وتسجل الإمارات عبر عمر عبد الرحمن، ويضيع العراق عبر همام طارق، وتسجل الإمارات عبر خميس إسماعيل، وتسجل العراق، ويسجل علي المنهالي ركلة الترجيح الأخيرة للمنتخب الإماراتي.