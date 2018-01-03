مدرب برشلونة يعبر عن إعجابه بكوتينيو ويتمنى بقاء أومتيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر مدرب برشلونة، الإسباني إيرنيستو فالفيردي، عن إعجابه باللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، والمتوقع انتقاله للنادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، لكنه أكد أنه يفضل اللاعبين الذين يمتلكهم حاليا في الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي "كوتينيو يلعب في ناد آخر، وهو لاعب رائع بالطبع، لكنني لا أعلم ما سيحدث وأفضل اللاعبين الموجودين في الفريق حاليا".

وتابع فالفيري حديثه قائلا "عودة لاعب مثل عثمان ديمبيلي أمر إيجابي لنا، فقد تعرض لإصابة بينما كان يحاول التأقلم مع الفريق لذلك سنرى ما إذا كان سيقدم لنا المساعدة بعد أن أصبح جاهزا".

وعن التقارير التي حذرت برشلونة من رحيل مدافعه الفرنسي سامويل أومتيتي، قال المدرب الإسباني "أومتيتي لاعب رائع ونتمنى أن يبقى في برشلونة لسنوات عدة".

يذكر أن الصحف الكتالونية نشرت تقارير عدة عن قرب انتقال كوتينيو إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية لكن لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل ليفربول أو برشلونة ليؤكد أو ينفي صحة هذه التقارير حت اللحظة.