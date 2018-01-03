حكاية مونديال 1930.. أوروغواي تقلب الطاولة على الأرجنتين وملك بلجيكا يختار تشكيلة منتخبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يرى الكثير من عشاق كرة القدم أن بطولة كأس العالم هي الأهم في هذه الرياضة، فتترقب الجماهير منتخبات بلادها وتستمتع بعزف النشيد الوطني الخاص ببلدانها في هذا المحفل الكبير، وقبل ركلة بداية النسخة رقم 21 من البطولة العالمية، نستعرض لكم في "حكاية المونديال"، أحداث النسخة الأولى من كأس العالم والتي أقيمت عام 1930 في الأوروغواي.

اختيار البلد المنظم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنظيم بطولة تتنافس فيها المنتخبات حول العالم، وفتح باب تقديم الملفات أمام الدول الراغبة باستضافة النسخة الأولى من البطولة، لتقدم إيطاليا والسويد وهولندا وإسبانيا وهنغاريا والأوروغواي، طلبات ترشيحها.

وقع الاختيار على الأوروغواي لاستضافة البطولة، بعد أن انسحبت بقية الدول من المنافسة على استضافة المونديال، ورأى "فيفا" أن منح حق تنظيم للبلد الأمريكي الجنوبي سيكون خطوة جيدة في ظل احتفاله بالذكرى المئوية لكتابة دستورها الأول.

الدول المشاركة

شهدت البطولة مشاركة سبعة فرق من أمريكا الجنوبية وأربعة منتخبات أوروبية بالإضافة إلى المكسيك وأمريكا، ورفضت عدة منتخبات أوروبية المشاركة في المونديال بسبب طول المسافة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية وصعوبة التنقل بين القارتين في ذلك الحين.

وقبل انطلاق البطولة بفترة بسيطة، لم تؤكد أي دولة أوروبية مشاركتها في البطولة، لكن تدخل رئيس الاتحاد الدولي حينها، الفرنسي جوليس ريميه، أقنع المنتخب الفرنسي بخوض غمار البطولة، في الوقت الذي أسفر فيه تدخل الملك البلجيكي كارول الثاني، عن مشاركة بلجيكا في البطولة، بعد أن قام هو بنفسه باختيار تشكيلة منتخب بلاده، كما شاركت رومانيا في البطولة.

من جانبها، واجهت يوغوسلافيا مشكلة باختيار التشكيلة المشاركة في البطولة، بعد رفض لاعبي كرواتيا غناء النشيد اليوغوسلافي في كأس العالم، لينتج هذا الأمر عن مشاركة منتخب يتكون من لاعبين صرب.

المجموعات

قسمت الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، إذ ضمت المجموعة الأولى كل من الأرجنتين وتشيلي وفرنسا والمكسيك، في حين جاءت منتخبات يوغوسلافيا والبرازيل وبوليفيا في المجموعة الثانية ولعبت رومانيا إلى جانب الأوروغواي وبيرو، في حين جاءت أمريكا والبارغواي وبلجيكا في المجموعة الرابعة.

أول مباراة في كأس العالم

لعبت أول مباراتين في كأس العالم بنفس الوقت، وذلك في 13 يوليو/تموز من عام 1930، إذ جمعت الأولى بين فرنسا والمكسيك وانتهت برباعية مقابل هدف وحيد للمنتخب الفرنسي، في المباراة التي شهدت تسجيل أول هدف في تاريخ المونديال عبر الفرنسي لوسيان لوران، عند الدقيقة 19، في حين جمعت المباراة الثانية بين أمريكا وبلجيكا وانتهت بفوز أمريكا بثلاثية نظيفة.

نصف النهائي

تصدرت الأرجنتين ويوغوسلافيا وأوروغواي وأمريكا، المجموعات الثلاث، والتقى المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأمريكي وانتهت المباراة بسداسية مقابل هدف وحيد لـ"راقصي التانغو"، وهي نفس النتيجة التي شهدتها مباراة يوغوسلافيا والأوروغواي، لصالح الأخير.

الأوروغواي تقلب الطاولة على الأرجنتين

لعب المنتخبان الأمريكيان الجنوبيان المباراة النهائية، على أرضية ملعب "إستاديو سينتيناريو"، بحضور جماهيري تعدى الـ68 ألف متفرج، وافتتح المنتخب الأوروغوياني التسجيل عند الدقيقة 12 عبر اللاعب بابلو دواردو، وهو أول هدف في تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، قبل أن تتعادل الأرجنتين عبر اللاعب كارلوس بيوسييه، عند الدقيقة 20، وتتقدم عبر غيرمو ستابيلي، عند الدقيقة 37.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد، لكن منتخب "السيليستي"، نجح في قلب الطاولة على خصمه في الشوط الثاني، حين سجل ثلاثة أهداف عبر بيدرو سيا، عند الدقيقة 57، وفيكتوريانو إيريارتي، عند الدقيقة 68، وهيكتور كاسترو قبل صافرة النهاية بدقيقة واحدة، لتحقق الأوروغواي لقبها الأول في تاريخ المونديال.

قوانين البطولة

كان يحتكم الفريقان المتعادلان بعدد النقاط في دور المجموعات إلى مباراة فاصلة لتحديد متصدر المجموعة، كما كان يطبق نظام الأشواط الإضافية في الدور نصف النهائي، ولم تكن تطبق مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الأمر الذي نشب بسببه خلاف بين يوغوسلافيا وأمريكا، ليتم منح كل منهما ميداليات برونزية في نهاية المسابقة.

أول ركلة جزاء في تاريخ المونديال

شهدت البطولة أول ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم، نفذها اللاعب التشيلي كارلوس فيدال، وتصدى لها الحارس الفرنسي أليكس ثيبوت، في حين كان أول "هاتريك" من نصيب الأرجنتيني غييرمو ستابيل امام المكسيك.