أرسنال يخطف التعادل من تشيلسي بهدف قاتل في "ديربي لندن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف أرسنال تعادلا قاتلا من ضيفه تشيلسي في "ديربي لندن" الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، في واحدة من أكثر مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة، وذلك ضمن مباريات الجولة 22 من"البريميرليغ".

فعلى أرضية ملعب "الإمارات"، تقدم أرسنال عند الدقيقة 63 عبر اللاعب الإنجليزي جاك ويلشير، قبل أن يتعادل تشيلسي عبر النجم البلجيكي إيدين هازارد من ركلة جزاء، عند الدقيقة 67.

قلب الضيوف الطاولة على أصحاب الأرض، وسجلوا هدف التقدم عند الدقيقة 84 عبر الإسباني ماركوس ألونسو، قبل أن يخطف أرسنال تعادلا قاتلا بهدف سجله الإسباني هيكتور بييرين عند الدقيقة 92.

وبهذا التعادل، وصل تشيلسي للنقطة رقم 46، في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابع، ليفربول، في حين حقق أرسنال نقطته الـ39 ليحتل المركز السادس.

يذكر أن هذا هو التعادل الثاني على التوالي بين الفريقين، بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب سلبيا، على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج".