بعد إعفائه من رئاسة نادي النصر.. فيصل بن تركي يعتزل الوسط الرياضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الأمير السعودي فيصل بن تركي اعتزاله الوسط الرياضي بعد أيام قليلة على حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسته، وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي.

وشكر الأمير فيصل بن تركي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر جميع من عمل معه خلال الفترة السابقة، متمنياً التوفيق لسلمان بن فهد المالك في إدارته للنادي.

وختم بن تركي تغريداته، قائلاً: "حان الوقت لإعتزالي الوسط الرياضي في الوقت الحالي ولكن سأظل عاشقاً وداعماً لهذا الكيان الكبير الذي هو جزء لا يتجزأ من حياتي وسيبقى كذلك."

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد قرر هذا الأسبوع حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، بعد أن ثبت علم مجلس ادارة النادي برئاسة الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها سلمان القريني عضو مجلس ادارة نادي النصر والأمين العام السابق، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.