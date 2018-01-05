محمد صلاح أفضل لاعب ومصر أفضل منتخب في قارة أفريقيا لعام 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، ليكون أول لاعب مصري يتوج بالجائزة منذ أن بدأ الاتحاد الأفريقي بتقديمها عام 1992، وثاني لاعب عربي يتوج على عرش أفريقيا على التوالي بعد النجم الجزائري رياض محرز، كما فاز المنتخب المصري يجائزة أفضل منتخب في أفريقيا، وفاز فريق الوداد البيضاوي المغربي بجائزة أفضل ناد لعام 2017.

وفي الحفل الذي أقيم في العاصمة الغانية، أكرا، توج صلاح بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2017، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز وقيادته للمنتخب المصري للوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الأولى منذ عام 1990، كما توج منتخب الفراعنة بجائزة أفضل منتخب لعام 2017.

وسجل صلاح 17 هدفا خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ"، لينافس نظيره الإنجليزي هاري كين، على لقب هداف الموسم، إذ يتقدم الأخير عليه بفارق هدف وحيد.

وأصبح الفرعون، أول لاعب مصري يتوج بالجائزة منذ إنطلاقها عام 1992، إذ كانت تقدم قبل ذلك من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وفاز بها أسطورة النادي الأهلي ورئيسه حاليا، محمود الخطيب، عام 1983.

من جانبه، فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي بجائزة الأفضل في القارة السمراء بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، كما توج المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري بجائزة أفضل مدرب في القارة.

يذكر أن، صلاح هو ثاني لاعب عربي يفوز بالجائزة على التوالي بعد نجم نادي ليستر سيتي، رياض محرز، الذي توج بالجائزة في عام 2016، كما أن الفرعون المصري هو ثالث عربي يتربع على عرش أفريقيا بعد المغربي مصطفى حاجي ومحرز.