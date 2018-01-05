سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني أثناء الاحتفال بلقب خليجي 23

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سقط عدد من الجماهير العُمانية من المدرجات، الجمعة، خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها بالتتويج بكأس الخليج 23، للمرة الثانية في تاريخه، نتيجة للتدافع بين الجماهير التي أرادت التعبير عن فرحتها بفوز منتخب بلادها باللقب الخليجي، دون أن تنتج عن الحادثة إصابات خطرة، وفقا لما أكده مدير خليجي 23.

وقال مدير بطولة كأس الخليج 23 الدكتور، محمد خليل، إن الإصابات في الحادثة "طفيفة" وأكد أن عدد المصابين لم يتجاوز الـ20 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وبينما كانت الجماهير العُمانية تحتفل بالفوز بلقب خليجي 23، سقط زجاج المدرج الشرقي لملعب "جابر الأحمد الصباح"، في الكويت، وهو الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من المشجعين العُمانيين.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما ذهب لاعبو المنتخب العُماني للاطمئنان عن حالة المصابين، دون أن ترد معلومات عن خطورة الإصابات حتى اللحظة.

وكان الأحمر العُماني قد حقق اللقب بعد أن تعادل سلبيا مع المنتخب الإماراتي سلبيا وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليحقق لقبه الثاني في البطولة الخليجية.