ركلات الترجيح تبتسم لـ"الأحمر"..عمان تتوج بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج المنتخب العماني بلقب بطولة كأس الخليج 23، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي انتهت أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جاء الشوط الأول حذرا بين الفريقين وانتهى دون أن يشهد فرصا خطرة من جانب المنتخب الإماراتي والعماني، لينتهي كما بدأ.

وفي الشوط الثاني، سيطر "الأحمر" العماني على مجريات اللعب وكان أخطر على المرمى الإماراتي، لكن "الأبيض" تحصل على ركلة جزاء أهدرها النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين، اللذين لم يشهدا جديدا لتذهب المباراة لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل جميع اللاعبين، باستثناء عمر عبد الرحمن الذي تصدى الحارس العماني لركلته الثانية في المباراة.

وهذا هو اللقب الثاني للأحمر العماني بعد لقب خليجي 19 والذي استضافته عمان عام 2009، وتوجت بلقبه بفضل ركلات الترجيح في المباراة النهائية على حساب السعودية.

يذكر أن المنتخب الإماراتي حقق رقما تاريخيا في هذه البطولة بعد أن حافظ على نظافة شباكه طيلة مبارياتها، وذلك بفضل صلابة الدفاع الإماراتي وتألق حارسه خالد عيسى.