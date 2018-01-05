أبرز اللحظات في مسيرة محمد صلاح.. أفضل لاعب أفريقي لعام 2017

أبرز اللحظات في مسيرة محمد صلاح

رياضة
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
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1:34

حقق النجم المصري محمد صلاح جائزة افضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2017، متفوقا على السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أيمريك أوباميانغ، ليصبح أول لاعب مصري يحقق هذه الجائزة منذ أن استحدثها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 1992، نستعرض لكم أبرز لحظات مسيرة صلاح الكروية.

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