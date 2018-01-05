أبرز اللحظات في مسيرة محمد صلاح.. أفضل لاعب أفريقي لعام 2017

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حقق النجم المصري محمد صلاح جائزة افضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2017، متفوقا على السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أيمريك أوباميانغ، ليصبح أول لاعب مصري يحقق هذه الجائزة منذ أن استحدثها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 1992، نستعرض لكم أبرز لحظات مسيرة صلاح الكروية.