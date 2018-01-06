انتقال كوتينيو إلى برشلونة رسميا.. والصفقة تُقدر بـ192 مليون دولار لخمسة مواسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي برشلونة عن انضمام النجم البرازيلي، فيليبي كوتينيو، إلى صفوفه قادما من ليفربول الإنجليزي، في صفقة تٌقدر 142 مليون جينه إسترليني (192 مليون دولار) وفقا لما أعلنته الصحف الإنجليزية، السبت.

ونشر النادي الكتالوني فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر يظهر قميص النجم البرازيلي داخل غرف تبديل ملابس الفريق وكتب فوقه: "أهلا بك كوتينيو".

وأعلن برشلونة أن قيمة فسخ عقد اللاعب ستصل إلى 400 مليون يورو (481 مليون دولار)، وفقا لخبر نشره النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي.

كانت الصحف الإنجليزية والإسبانية قد اتفقت على أن المبلغ الذي دفع بالنجم البرازيلي بلغ 142 مليون جنيه إسترليني (192 مليون دولار)، ليكون بذلك أغلى صفقة بتاريخ الفريق الكتالوني.

أما آخر مباراة لعبها كوتينيو مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز فكانت أمام ليستر سيتي، وقالت الصحف الإنجليزية حينها إنها المباراة الأخيرة له بقميص "الريدز".

صفقة كوتينيو لم تبدأ خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، بل بدأ التحضير لها منذ الصيف الماضي، لكن تمسك المدرب الألماني يورغن كلوب بلاعبه، وإصرار إدارة ليفربول على السعر المرتفع للصفقة أجل إتمامها حتى يناير/كانون الثاني الجاري.

يذكر أن النجم البرازيلي كان قد انتقل إلى ليفربول قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي عام 2013، ولعب في صفوفه خمس سنوات، وضع اسمه خلالها ضمن أفضل لاعبي العالم في مركز صناعة اللعب.