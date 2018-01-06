"المشاغب" يعود.. كوستا يسجل ويطرد خلال ثوان بعد عودته لأتلتيكو مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي حادثة نادرة، إذ سجل النجم الإسباني دييغو كوستا، هدفا للأتليكو، بعد عودته من تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يطرد بعد تسجيله الهدف بثواني، بسبب احتفاله مع الجماهير بطريقة تستوجب منح البطاقة الصفراء.

وتلقى كوستا بطاقة صفراء عند الدقيقة 62، قبل أن يسجل الهدف عند الدقيقة 68، ويطرد بعد ذلك بثواني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وكان هدف كوستا هو الثاني للأتلتيكو في المباراة التي انتهت بتفوق "الروخي بلانكوس" بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

عاد كوستا إلى فريقه السابق، ليخوض المباراة له على الملعب الجديد "واندا ميتروبوليتان"، بعد ثلاثة مواسم قضاها مع تشيلسي وحقق معه فيها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها كوستا هدفا ويطرد في نفس المباراة، منذ بداية مشواره الاحترافي في الدوري الإسباني.