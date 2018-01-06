تركي آل الشيخ: مشروع الأهلي المصري لم يكلف السعودية ريالا واحدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، أن "مشروع القرن"، الخاص بالنادي الأهلي المصري لم يكلف السعودية "ريالا واحدا"، مؤكدا أن من سيقوم بتمويل هذا المشروع هم مجموعة من المستثمرين السعوديين والإماراتيين والمصريين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وهاجم آل الشيخ الإعلام القطري، قائلا: "تعلمون جميعا موقفي الواضح تجاه الدويلة، والذي أدى لقيام إعلام الظل وخلايا عزمي بنشر أكاذيب وافتراءات في كل أمر يخصني وتجاوز ذلك لحياتي الشخصية والعائلية وهذا أهون ثمن أدفعه في سبيل وطني ولهم أقول: هذه الحملات لا تزيدني إلا قوة وشراسة على أعداء الوطن".

وقال آل الشيخ إن "مشروع النادي الأهلي في مصر: مجموعة مستثمرين من السعودية والإمارات ومصر قدموا هذا المشروع وهم القائمون عليه، مهمتي كرئيس للاتحاد العربي تسهيل هذه المهمة والمملكة لم تدفع ريال واحد في هذا المشروع".

وفي تغريدة أخرى، قال آل الشيخ عن حفل تكريم المنتخب السعودي بعد تأهله لكأس العالم 2018: "حفل هيئة الرياضة للمنتخب الأول: يضحكني من يقول إنه كلف 100 مليون أو 200 مليون، الحقيقة أن الحفل لم تتجاوز تكلفته 4 ملايين ريال وتم دفعها من قبل الرعاة، هيئة الرياضة لم تدفع ريالا واحدا.. أكرر ريال واحدا".

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد كشف عن تفاصيل مشروع القرن والذي سيتم فيه بناء ملعب جديد للنادي ليكون من أفضل ملاعب العالم.