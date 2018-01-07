برشلونة يفوز على ليفانتي وميسي يسجل هدفه رقم 365 في "الليغا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب برشلونة على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة سجل فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه رقم 365 في الدوري الإسباني، ليعيد الفريق الكتالوني الفارق إلى تسع نقاط مع أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو"، تقدم برشلونة عند الدقيقة 12 عبر ميسي، قبل أن يضيف النجم الأوروغوياني لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق الكتالوني عند الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، نجح المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي بالحد من خطورة الضيوف، قبل أن يختتم اللاعب البرازيلي باولينيو أهداف برشلونة، بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز وصل برشلونة إلى نقطته رقم 48، متفوقا على أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، بفارق تسع نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية القسم الأول من الدوري الإسباني.

يذكر أن ميسي سجل هدفه رقم 365 "الليغا" خلال 400 خاضها مع الفريق الكتالوني منذ موسم 2004/2005، وسجل هدفه رقم 16 خلال الموسم الحالي من الدوري.