البرازيلي رونالدو: المنافسة في جيلي كانت أشرس من جيل ميسي وكريستيانو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى النجم البرازيلي السابق والملقب بـ"الظاهرة"، رونالدو لويس نازاريو دا ليما، أن المنافسة في كرة القدم كانت أشرس وأكثر إثارة في جيله، مؤكدا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتنافسان لسنوات مقبلة على جائزة الأفضل في العالم، وذلك في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال رونالدو "في جيلنا كانت المنافسة أشرس بكثير من الوقت الحالي، لا أريد أن أبدو وكأنني أقلل من شان ميسي وكريستيانو فهما سيستمران في المنافسة على جائزة الأفضل في العالم لسنوات مقبلة".

ووضح "الظاهرة" وجهة نظره قائلا "في أيامي كنا زيدان وريفالدو وفيغو وأنا وثم رونالدينيو، لقد كانت المنافسة في جيلي أصعب بكثير"، في إشارة إلى أن المنافسة حاليا تنحصر بين رونالدو وميسي.

ويتفق عدد من متابعي كرة القدم مع رونالدو، فهم يرون أن عدد النجوم في جيل التسعينات والعقد الأول من الألفية الثانية، كان أكبر بكثير مما هو عليه الآن، في حين يرى قسم آخر من عشاق الساحرة المستديرة أن زمن ميسي ورونالدو هو الأفضل على الإطلاق.

وسيطر النجمان البرتغالي والأرجنتيني، على جائزة أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية، منذ عام 2009، إذ كان آخر لاعب توج بالكرة الذهبية، النجم البرازيلي المعتزل مؤخرا ريكاردوا كاكا عام 2008.

يذكر أن، رونالدو البرازيلي، فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من "فيفا" في أعوام 1996 و1997 و2002، في حين فاز بالكرة الذهبية مرتين، في عامي 1997 و2002.