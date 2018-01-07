بعد صفقة كوتينيو القياسية.. إليكم أغلى 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

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نجح برشلونة في خطف نجم خط وسط ليفربول، البرازيلي فيليبي كويينيو، في صفقة قياسية، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وصاحب أكبر صفقة في تاريخ الفريق الكتالوني، نستعرض لكم أغلى 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم.