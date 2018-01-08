قبل "ديربي القاهرة".. هذه أبرز الأرقام عن مواجهات الأهلي والزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة القمة أو "كلاسيكو مصر"، بين الأهلي والزمالك على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري، في مباراة يسعى من خلالها لاعبو الأهلي لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة مؤقتا من الإسماعيلي، في حين يطمح الزمالك لخطف النقاط الثلاث للقفز إلى المركز الثالث مؤقتا أيضا، على حساب المصري البورسعيدي، نستعرض لكم أبرز الأرقام التاريخية عن "ديربي القاهرة".

المواجهات السابقة في الدوري

التقى الفريقان في 114 مواجهة سابقة في الدوري المصري، حقق الأهلي الفوز في 42 مواجهة، وكانت الغلبة للزمالك في 25 مباراة وحدث التعادل في 47 مناسبة.

الأهداف في الدوري

سجل مهاجمو الأهلي 139 هدفا في المرمى الزملكاوي، وهز لاعبو الزمالك شباك الأهلي 98 مرة، وشهدت مباراة الفريقين عام 1942 أكبر عدد اهداف في مباراة واحدة، حين فاز الزمالك بسداسية نظيفة في ما كان يسمى بدوري القاهرة، في حين جقق الأهلي فوزا تاريخيا على الزمالك عام 2002 في الدوري المصري، حين فاز عليه بسداسية مقابل هدف وحيد.

هدافو "الكلاسيكو"

يتصدر اللاعب عبد الكريم صقر ترتيب هدافي القمة برصيد 17 هدفا كان منهم 10 أهداف بقميص الأهلي وسبعة مع الزمالك، في حين يحتل اللاعب مصطفى طه المركز الثاني برصيد 15 هدفا كان 12 منهم بقميص الزمالك وثلاثة أهداف مع الأهلي، في حين يحتل مختار التتش المركز الثالث برصيد 13 هدفا متساويا مع النجم محمد أبوتريكة.

آخر المواجهات في الدوري

يعود آخر فوز للزمالك على الأهلي في الدوري إلى عام 2007، حين تغلب عليه بهدفين نظيفين في حين حقق الأهلي الفوز في آخر مباراتين في الدوري المصري كان آخرها الموسم الماضي بهدفين نظيفين، لكل من وليد سليمان وجونيور أغاي.

وضعية الفريقين قبل القمة

حقق الأهلي الفوز في آخر مباراتين من الدوري خلال الموسم الحالي أمام بيتروجيت والنصر، في حين خسر الزمالك أمام طلائع الجيش بعد أن فاز في ثلاث مباريات متتالية.