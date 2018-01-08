لاعبون يتعاطفون مع ماتويدي: "حان الوقت لمحاربة العنصرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر عدد من نجوم كرة القدم عن تضامنهم مع اللاعب الفرنسي ليوفنتوس، بليز ماتويدي، بعد تعرضه لإهانات عنصرية من قبل بعض مشجعي فريق كالياري، خلال مباراة الفريقين، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفقا لما قاله عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر ماتويدي عبر حسابه على موقع فيسبوك "لقد تعرضت اليوم لحادثة عنصرية خلال المباراة، الأشخاص الضعفاء يحاولون تخويف غيرهم بالكراهية".

وأضاف النجم الفرنسي "أنا لست ممن يكرهون غيرهم، ولكنني أشعر بالأسف على من يكونون مثالا سيئا، كرة القدم وسيلة لنشر المساواة والشغف والإلهام، وقد جئت إلى هنا من أجل هذا الهدف، السلام".

من جانبه، عبر النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عن تعاطفه مع ماتويدي فقد نشر على حسابه عبر موقع إنستغرام "لقد مررت بهذه التجربة يا بليز، لا تدع الجهل يؤثر عليك، ليس كل الإيطاليين هكذا، حافظ على اداءك العظيم يا أخي".

أما اللاعب الغاني كيفن برينس بواتينغ فقال لماتويدي عبر صفحته على موقع فيسبوك "كفى، أنا معك يا بليز ماتويدي، علينا أن نبقى أقوياء ونحارب العنصرية الآن،".

بالمقابل، أصدر نادي كالياري بيانا خاطب فيه ماتويدي قائلا "أنت لاعب عظيم وقدوة للاعبين الصغار، نود ان نعتذر منك، إذ تعرضت للإهانة في ملعب ساريدينا أرينا، بسبب لون بشرتك".

وأضاف النادي الإيطالي "لا علاقة للعنصرية بأهالي سردينيا، الجهل هو التفسير الوحيد لما حدث، تقبل منا الاحترام".

يذكر أن ماتويدي كان قد انضم إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، قادما من باريس سان جيرمان.