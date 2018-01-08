للشهر الثاني على التوالي.. محمد صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر/كانون أول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد أن فاز بنفس الجائزة في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي وذلك بعد ان قاد ليفربول إلى تحقيق نتائج مميزة خلال هذا الشهر.

وقاد صلاح فريقه للتعادل مع إيفرتون في "ديربي ميرسي سايد" بعد ان سجل هدفا مميزا، اختاره هو كأفضل أهدافه منذ ارتدائه قميص ليفربول خلال الموسم الحالي.

وسجل الفرعون المصري هدفا في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بأربعة أهداف نظيفة على بورنموث، كما وضع بصمته على هدف في المواجهة التي تعادل فيها ليفربول مع أرسنال بثلاثة اهداف لمثلهم.

أما المباراة الأهم لصلاح في شهر ديسمبر/كانون أول فكانت أمام ليستر سيتي، حين قاد فريقه لقلب الطاولة على الثعالب بعد ان سجل هدفين في المباراة التي انتهت بثنائية مقابل هدف وحيد ليفربول.

وكان مجموع أهداف صلاح، خمسة، خلال سبع مباريات خاضها ليفربول منذ مطلع الشهر، ليستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" للشهر الثاني على التوالي.