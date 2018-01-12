الأهلي المصري بطلا للسوبر للمرة العاشرة في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الأهلي المصري بطولة كأس السوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه، بعد أن فاز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، بعد أداء لم يرتق للمستوى الذي كانت تطمح له الجماهير التي احتشدت لمشاهدة المباراة من مدرجات الملعب.

وجاء الشوط الثاني أفضل نسبيا من سابقه، إلا أن مهاجمي الفريقين فشلوا في هز الشباك، ليحتكم الأهلي والمصري للشوطين الإضافيين.

نجح الأهلي في خطف هدف الفوز، خلال الشوط الإضافي الأول، بعد أن تحصل المهاجم المغربي وليد أزارو على الكرة من حارس المصري، ووضع الكرة في الشباك.

حاول الفريق الأبيض والأخضر العودة في اللقاء وتسجيل هدف التعادل، لكن عقدة دفاع الأهلي لم تحل، وبقي المارد الأحمر متفوقا حتى صافرة النهائية.

وبهذا الفوز، حقق الأهلي لقب السوبر العاشر في تاريخه، والأول له منذ عام 2015، إذ خسر السوبر الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.