مصدر لـCNN: الأهلي المصري على وشك التعاقد مع لاعب عالمي بعد اجتماع تركي آل الشيخ والخطيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال مصدر خاص لـCNN إن النادي الأهلي المصري في طريقه للتعاقد مع لاعب عالمي بعد اجتماع سري عقد في العاصمة السعودية، الرياض، الخميس، دون أن يكشف عن هوية اللاعب.

وأكد المصدر أن اجتماعا سريا عقد في الرياض جمع رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، تقرر فيه التعاقد مع لاعب عالمي.

وكان الخطيب قد سافر إلى السعودية للاجتماع بآل الشيخ قبل التوجه إلى الإمارات من أجل حضور مباراة السوبر المصري بين فريقه والنادي المصري البورسعيدي في ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين.

لن تكون هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها رئيس هيئة الرياضة السعودية، والرئيس الفخري للنادي الأهلي المصري، مع رئيس مجلس إدارته، إذ كان آل الشيخ قد شجع "مشروع القرن" الذي سيتم من خلاله إنشاء ملعب للنادي الأحمر بمواصفات عالمية.

يذكر أن آل الشيخ كان قد تكفل بصفقة انتقال اللاعب المصري مؤمن زكريا من الأهلي المصري إلى الأهلي السعودي.