ملعب الملك عبدالله يستعد لاستقبال العائلات للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي

دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN)-- يستعد ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية، لاستضافة حدث تاريخي هو الأول من نوعه في تاريخ الكرة السعودية، إذ ستشهد مباراة الأهلي والباطن، الجمعة، التي ستقام على أرضيته، حضور العائلات للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، فما هي تفاصيل هذا الحدث؟

عدد المقاعد المخصصة

خصصت هيئة الرياضة السعودية 14 ألف مقعدا للعائلات في ملعب "الجوهرة"، على أن تجلس العائلات الراغبة بمتابعة المباراة في الطابق الخامس، وفقا لما أعلنته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

البوابات

سيتسمح للعائلات بالدخول من البوابات الخارجية رقم 3 و6 للملعب، في حين سيدخلون إلى المدرجات من البوابتين الداخليتين رقم 1 و6.

المرافق

تم تخصيص مصلى للرجال وآخر للنساء في قسم العائلات بالإضافة إلى وجود مطاعم تقدم المأكولات والمشروبات خلال دقائق المباراة التي ستلعب ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

متى اتخذ القرار

قرر رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، السماح بدخول العائلات إلى الملاعب السعودية، في 29 أكتوبر/تشرين أول من عام 2017، وذلك في ثلاثة ملاعب هي ملعب الملك عبد الله في جدة وملعب الملك فهد في الرياض وملعب الأمير محمد في الدمام.

وتجهز الهيئة ملاعب أخرى لاستضافة العائلات، ابتداء من الموسم المقبل، لتصبح العائلات السعودية جزءا من جماهير الأندية في المدرجات وداعما مباشرا للأندية التي تشجعها.

يذكر أن مباراة الاتحاد والهلال والتي تعرف بـ"كلاسيكو السعودية"، ستشهد أيضا حضورا جماهيريا من العائلات، السبت، وستقام على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.