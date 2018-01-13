لاعب برشلونة الجديد يدخل إلى الملعب "حافي القدمين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –قدم برشلونة مدافعه الكولومبي الجديد، يري مينا، الذي يبلغ طوله 1.95 مترا، في ملعب "كامب نو"، لكن مينا فاجئ الجماهير حين خلع حذاءه ودخل إلى الملعب حافي القدمين، ليستعرض مهاراته أمام الجماهير التي احتشدت للترحيب به.

وظهر مينا وهو يخلع حذاءه قبل الدخول إلى أرضية الكامب نو، وينظر للسماء، وهو تقليد يفعله اللاعبون الأمريكيون الجنوبيون، في إشارة إلى إيمانهم بالله.

وكلف المدافع الكولومبي خزينة النادي الكتالوني 15 مليون دولار، قادما من نادي بالميراس البرازيلي، الذي تألق في صفوفه ولفت أنظار عملاق كتالونيا.

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى ان مينا جاء ليعوض رحيل نجم دفاع برشلونة، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي يبدو أنه بات قريبا من مغادرة أسوار الفريق الكتالوني.

ويتمتع مينا بطول فارع، إذ يبلغ طوله 1.95 مترا، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يساعد برشلونة على تسجيل أهداف أكثر بالرأس وتجنب قبول أهداف بنفس الطريقة.