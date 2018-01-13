الحضور الأول.. هكذا تفاعلت العائلات السعودية مع مباراة الأهلي والباطن

هكذا كان حضور العائلات السعودية في “الجوهرة”

رياضة
آخر تحديث السبت, 13 يناير/كانون الثاني 2018; 01:10 (GMT +0400).
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شهدت مباراة الأهلي والباطن حدثا تاريخيا، بحضور العائلات لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، نستعرض لكم أبرز الصور للعائلات التي حضرت المواجهة.

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