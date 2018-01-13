الحضور الأول.. هكذا تفاعلت العائلات السعودية مع مباراة الأهلي والباطن

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شهدت مباراة الأهلي والباطن حدثا تاريخيا، بحضور العائلات لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، نستعرض لكم أبرز الصور للعائلات التي حضرت المواجهة.