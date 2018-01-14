ليفربول يقضي على حلم مانشستر سيتي ويهزمه بمباراة مثيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، ليكبده الهزيمة الأولى خلال الموسم الحالي، ضمن مباريات الجولة 23، ليحقق "الريدز" فوزهم التاريخي رقم 19 على السيتي، في مباراة سجل فيها النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا، ليسجل هدفه الـ18 خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب أنفيلد"، تقدم ليفربول مبكرا، عبر اللاعب الإنجليزي أوكساليد تشامبرلين، عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل الضيوف، عبر الألماني ليروي ساني عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، انتفض ليفربول وسجل ثلاثة أهداف متتالية، عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 59، والسنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 62، وصلاح عند الدقيقة 68، قبل أن يقلص السيتي الفارق عند الدقيقة 84 عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا، ويضيف زميله الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، وصل الريدز إلى نقطتهم رقم 47، ليخطفوا المركز الثالث من تشيلسي، بفارق الأهداف، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد السيتي عند النقطة 62.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينتهي حلم التتويج باللقب دونهزيمة كما فعل أرسنال سابقا.