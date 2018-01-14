بعد الجولة 19.. ريال مدريد يحصد أقل عدد من النقاط منذ 18 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى ريال مدريد هزيمة موجعة حين خسر أمام فياريال في الجولة 19 من الدوري الإسباني، على أرضه وبين جماهيره ليتجمد رصيده عند النقطة رقم 32، وهي الحصيلة الأسوأ للفريق الملكي بنفس العدد من الجولات، منذ 18 عاما، أي من موسم 1999/2000.

وكان آخر موسم حصد فيه الريال أقل من 32 نقطة في 19 جولة، هو موسم 1999/2000، وقد كان رصيده حينها 23 نقطة وكان في المركز الـ13، وأنهى ذلك الموسم في المركز الخامس.

يبدو أن لعنة التتويج بلقب كأس العالم للأندية قد أصابت الفريق الملكي، فمنذ عودته من الإمارات متوجا باللقب العالمي خسر الريال أمام برشلونة وفياريال وتعادل مع سيلتا فيغو.

ويتعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لانتقادات حادة من قبل الصحافة الإسبانية، بسبب عدم تعاقده مع مهاجم بديل للاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي يعاني من عقم تهديفي.

يحتل الفريق الملكي المركز الخامس حاليا، وقد يعادله إشبيلية بعدد النقاط، في حال فوزه على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد.

يذكر أن الريال فاز في تسع مباريات وتعادل في خمس وخسر أربع مواجهات، وسجل مهاجموه 32 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا حتى الجولة 19.