صلاح يتجاوز محرز.. 5 أرقام تحطمت في موقعة ليفربول ومانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، لينهي سلسلة المباريات التي لعبها السيتي دون هزيمة خلال الموسم الحالي والتي استمرت لـ22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، نستعرض لكم أبرز خمسة أرقام حطمتها هذه الموقعة.

أول فريق يسجل أربعة أهداف في السيتي

أصبح ليفربول أول فريق يهز شباك الحارس البرازيلي، إيديرسون، أربع مرات، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، إذ كانت أكبر حصيلة أهداف تلقاها الفريق السماوي أمام ستوك سيتي وويست بروميتش، بهدفين في كلتا المباراتين.

السيتي يسجل هدفه رقم 50 في ليفربول

سجل اللاعب الألماني، ليروي ساني، الهدف رقم 50 لمانشستر سيتي في مرمى ليفربول، عبر تاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المواجهة الأكثر أهدافا

شهدت مباراة ليفربول والسيتي سبعة أهداف، وهي الحصيلة الأكبر من الأهداف في كل المباريات التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، إذ كانت آخر مواجهة بين الفريقين شهدت تسجيل سبعة أهداف عام 1982، في اللقاء الذي انتهى بخمسة أهداف مقابل هدفين، لصالح ليفربول.

كلوب والفوز الخامس على غوارديولا

حقق المدرب الألماني ويرغن كلوب فوزه الخامس على نظيره الإسباني بيب غوارديولا عبر تاريخ مواجهاتهما السابقة، وهو المدرب الوحيد الذي نجح في هذا الأمر.

محمد صلاح يكسر رقم محرز

تجاوز النجم المصري محمد صلاح بهدفه الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي عدد أهداف النجم الجزائري رياض محرز في موسم 2015/2016، إذ كان قد سجل محرز 17 هدفا في ذلك الموسم في حين وصل صلاح إلى هدفه رقم 18.