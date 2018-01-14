نجوم الغد.. هل يكون صلاح محسن مفاجأة المنتخب المصري في كأس العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت لاعب نادي إنبي المصري الشاب، صلاح محسن، الأنظار خلال الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد ان قدم مستويات مميزة مع فريقه وقاده لاحتلال المركز الخامس حتى الجولة 17، بعد أن أنهى إنبي الموسم الماضي في المركز العاشر، فهل سيكون محسن نجم الغد؟

لاعب شاب ومميزات عالمية

يبلغ عمر صلاح محسن 22عاما، فهو من مواليد عام 1996، لكنه يتمتع بمؤهلات كروية مميزة عن غيره من اللاعبين، وذلك لأنه يمتلك سرعة فائقة ومهارات عالية بالإضافة إلى حسه التهديفي وتحركه السليم في المساحات.

أرقام محسن

سجل اللاعب المصري الشاب سبعة اهداف خلال الموسم الحالي، ليحتل المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري رغم أنه ليس رأس حربة، كما أنه هداف فريقه الأول.

وتطور محسن عن الموسم الماضي، إذ وضع بصمته على ثلاثة أهداف فقط، في موسم 2016/2017، طيلة جولات الدوري.

الأهلي يسعى لضمه

يحاول النادي الأهلي المصري الظفر بخدمات اللاعب الشاب، لكن إنبي يصر على عدم التفريط به لأي فريق مصري منافس، على أن يقبل النادي رحيل لاعبه الشاب إلى ناد خارجي فقط.

مفاجأة كوبر؟

بات السؤال المطروح في الأوساط الكروية والإعلامية المصرية، هل يكون محسن مفاجأة المدرب الأرجنتيني للمنتخب، هيكتور كوبر في كأس العالم 2018.

مقارنات مع محمد صلاح

بات البعض يرى أن صلاح محسن سيكون خليفة نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك لأن الأول لا يلعب لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وهو ما ينطبق على محمد صلاح الذي خرج من فريق المقاولون العرب.