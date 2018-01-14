تغريدة "عنصرية" من نادي سبارتاك موسكو تعرض روسيا للانتقاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم تحذيرا شديد اللهجة لنادي سبارتاك موسكو الروسي، إثر نشره تغريدة "عنصرية"، في الوقت الذي نبه فيه رئيس مؤسسة "Fare" لمحاربة العنصرية والشريكة للاتحاد الدولي، بيارا بوار، روسيا، من أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا النوع من الحوادث خلال كأس العالم 2018.

ونشر فيفا بيانا جاء فيه "الاتحاد الدولي يستنكر الرسالة المنشورة عبر صفحة سبارتاك موسكو على موقع تويتر وكما قلنا في عديد المرات، أي نوع من العنصرية داخل أو خارج الملعب يعد أمرا غير مقبول، وليس له محل في كرة القدم".

وحمل فيفا، الجهات الروسية المختصة في محاربة العنصرية مسؤولية مثل هذه الأحداث قائلا "إن التعامل مع هذه المسألة، يندرج تحت مسؤولية الجهة المحلية المختصة".

أما بوار، فعلق على الحادثة قائلا "العنصرية هي أحد أهم المشاكل التي تواجهها روسيا في عام استضافتها لكأس العالم، أحداث مثل هذه تظهر كيف يتم التعامل مع الأقليات من قبل البعض في البلاد".

وأضاف بوار منتقدا سبارتاك موسكو "عندما يقوم أكبر ناد في روسيا بالتسامح مع العنصرية والاحتفال بها، فإنه يتصرف بطريقة خاطئة.

ولفت رئيس "Fare" إلى العقوبات التي فرضت على النادي بسبب "هتافات معادية للمسلمين، لكن الرسالة لم تصل إلى اللاعبين وإدارة النادي".

يذكر أن سبارتاك موسكو كان قد نشر تغريدة مصحوبة بفيديو لأحد لاعبيه، من ذوي البشرة السمراء خلال التدريبات، وكتب فوقها "أنظروا كيف تذوب الشوكولاتة في الشمس".