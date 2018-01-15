برشلونة يكسر عقدة ملعب ريال سوسيداد بـ"ريمونتادا" تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح برشلونة في كسر عقدة ملعب "أنويتا" في الدوري الإسباني، بعد أن قلب الطاولة على مضيف ريال سوسيداد، وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ما يسمى "ريمونتادا"، ليعيد الفريق الكتالوني الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد إلى تسع نقاط.

وتقدم الفريق الباسكي، عند الدقيقة 11 عبر اللاعب البرازيلي ويليان دا سيلفا، قبل أن يضيف سيرجي روبيرتو الهدف الثاني لريال سوسيداد، بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 34.

قلص برشلونة الفارق عبر لاعبه البرازيلي باولينيو، عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، انتفض أبناء كتالونيا، وسجلوا هدف التعادل عبر النجم الأوروغوياني ليوس سواريز، عند الدقيقة 50، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 71، ويختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف برشلونة بالهدف الرابع عند الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الكتالوني إلى نقطته رقم 51، ليعيد الفارق بينه وبين أتلتيكو إلى تسع نقاط، ويبتعد عن ريال مدريد بفارق 19 نقطة.

وكسر برشلونة عقدة ملعب "أنويتا"، الذي لم يفز فيه بمباراة في الدوري منذ 5 مايو/أيار من عام 2007، كما أن مجريات هذه المباراة تشبه بشكل كبيرالمباراة النهائية لكأس العالم 1954 والذي سميت بمعجزة "برن"، إذ نجحت ألمانيا حينها في قلب تأخرها أمام المجر بهدفين نظيفين إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.