تعرف على المحترفين المصريين التسعة في الدوري السعودي للمحترفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بشهد الموسم الحالي من الدوري السعودي، وجود تسعة محترفين مصريين في الأندية السعودية، وذلك نتيجة للتقارب الرياضي بين البلدين، لتصبح السعودية المكان الأفضل لاحتراف الفراعنة، فمن هم المصريون المحترفون في المملكة؟

حسام غالي

وقع قائد النادي الأهلي المصري، حسام غالي، عقدا لمدة عام مع نادي النصر السعودي مطلع الموسم الحالي، لكنه لم يسجل أي هدف، حتى اللحظة.

عصام الحضري

انتقل الحارس المصري الملقب بـ"السد العالي" إلى نادي التعاون السعودي مطلع الموسم الحالي، وتألق في صفوفه، وتلقى 21 هدفا، ليحتل فريقه المركز الثالث في قائمة أقوى دفاعات البطولة بالتساوي مع الأهلي.

محمد عبد الشافي

يلعب الظهير المصري الأيسر مع النادي الأهلي السعودي منذ عام 2015، وأصبح أحد ركائز الفريق خلال السنوات التي قضاها في صفوفه محققا بطولات عدة لعل أبرزها لقب الدوري السعودي في موسم 2015/2016.

محمود "كهربا"

تألق محمود عبد المنعم "كهربا" في صفوف الاتحاد السعودي الموسم الماضي بعد أن سجل 16 هدفا ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين، وسجل ثلاثة اهداف فقط خلال الموسم الحالي، ولازال كهربا يرتبط بعقد مع نادي الزمالك، فهو يلعب مع الاتحاد على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار.

عماد متعب

غادر القناص عماد متعب النادي الأهلي منذ أسابيع قليلة، لينضم لنادي التعاون السعودي، وخاض أولى مبارياته معه أمام الرائد لكنه لم يضع بصمته على هدفه الأول في السعودية بعد.

شيكابالا

انتقل نجم نادي الزمالك إلى فريق الرائد السعودي مطلع الموسم الحالي ويتألق في صفوفه حتى الآن، بعد أن سجل ستة أهداف في 17 جولة، محاولا مساعدة فريقه على تجنب الهبوط، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري.

مؤمن زكريا

تكفل رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ، بتكاليف صفقة إعارة زكريا إلى الأهلي السعودي، لكنه لم يبدأ مشواره مع "الراقي" حتى اللحظة.

أحمد الشيخ

انتقل اللاعب الشاب أحمد الشيخ على سبيل الإعارة إلى نادي الاتفاق السعودي مطلع الشهر الجاري حتى نهاية الموسم الحالي.

مصطفى فتحي

انتقل مصطفى فتحي من نادي الزمالك إلى التعاون السعودي على سبيل الإعارة، ويتألق فتحي في صفوف "سكري القصيم" بعد أن سجل خمسة أهداف خلال الموسم الحالي.