تعرف على ترتيب هدافي العرب في كأس العالم عبر التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك العرب في 12 نسخة من كأس العالم وسجلوا 49 هدفا في تاريخ مشاركاتهم، إذ كان أول أهدافهم عن طريق اللاعب المصري عبد الرحمن فوزي عام 1934، وآخرها عبر اللاعب الجزائري عبد المؤمن دجابو في كأس العالم 2014، فمن هو هداف العرب التاريخي في كأس العالم؟

سامي الجابر

يتصدر النجم السعودي السابق، سامي الجابر، ترتيب هدافي العرب في كأس العالم برصيد ثلاثة اهداف، إذ سجل هدفه الأول من ركلة جزاء أمام المغرب في مونديال 1994 والذي كان في أمريكا.

أما الهدف الثاني للجابر، فكان في مرمى جنوب أفريقيا في مونديال فرنسا عام 1998، وجاء من ركلة جزاء أيضا، في حين كان الهدف الثالث له، في مرمى المنتخب التونسي في كأس العالم 2006 بألمانيا.

لاعبون سجلوا هدفين

كان أول لاعب يسجل هدفين للعرب في كأس العالم هو المصري عبد الرحمن فوزي أمام المجر في كأس العالم 1934 والذي أقيم في إيطاليا، وتبعه بعد ذلك الجزائري صلاح العصاد الذي سجل هدفين في مرمى تشيلي عام 1982.

وفي نسخة 1986، سجل اللاعب المغربي عبد الرزاق خيري هدفين لمنتخب بلاده أمام البرتغال، أما اللاعب السعودي فؤاد أمين فسجل هدفين في نسخة 1994 أمام كل من هولندا والمغرب، كما سجل الجزائريان إسلام سليماني وعبد المؤمن دجابو هدفين في كأس العالم 2014، وسجل المغربي عبد الجيل حدا ومواطنه صلاح الدين بصير هدفين لكل منهما في نسخة 1998.

هدف وحيد في المونديال

تناوب كل من المغربي حومان جرير ومواطنه محجوب غزواني والتونسيون الثلاثة، علي كعبي ونجيب غميض ومختار ذويب على تسجيل أهداف المغرب وتونس في نسختي 1970 و1978.

سجل النجمان الجزائريان رابح ماجر والأخضر بلومي هدفي بلادهما في "موقعة خيخون" ضد ألمانيا، في حين سجل مواطنهم تاج بن سحاولة هدفا في مرمى تشيلي، ووقع الكويتيان فيصل الدخيل وعبد العزيز البلوشي على هدفي الكويت في نسخة 1982.

أما نسخة 1986، فشهدت تسجيل الجزائري جميل زيدان لهدف بلاده الوحيد في البطولة، في حين وقع عبد الكريم مري على هدف للمغرب في مرمى البرتغال، كما سجل أحمد راضي هدف العراق الوحيد في البطولة، وكان أمام بلجيكا.

شهدت نسخة 1990 تسجيل المصري مجدي عبد الغني لهدف في مرمى هولندا، كما سجل الإماراتي خالد إسماعيل هدفا في مرمى ألمانيا، ووقع مواطنه علي جمعة على هدف أمام يوغوسلافيا.

وقع المغربي محمد شاوش على هدف لبلاده في مرمى السعودية في نسخة 1994، وسجل السعودي سعيد العويران هدفا تاريخيا في مرمى بلجيكا، ووقع مواطنه فهد الغشيان على هدف في مرمى السويد.

أما في نسخة 1998، فسجل المغربي مصطفى حاجي هدفا أمام النرويج وسجل التونسي إسكندر السويح هدفا لبلاده، في حين سجل مواطنه رؤوف بوزيان هدفا في كأس العالم 2002 أمام بلجيكا.

وفي مونديال 2006، سجل السعودي ياسر القحطاني هدفا في مرمى تونس، وسجل كل من التونسيان زياد الجزيري ورياض الجعايدي هدفا في مرمى السعودية، في حين وضع مواطنهما جوهر مناري هدفا في مرمى إسبانيا.

وأخيرا، فسجل الجزائري سفيان فيغولي هدفا للجزائر أمام بلجيكا في نسخة 2014، كما وقع مواطنه ياسين إبراهيمي على هدف، وسجل الجزائري الآخر رفيق حليش هدفا.