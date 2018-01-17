ما هي الرسالة التي وجهها ميسي لرونالدينيو بعد اعتزاله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة شكر لزميله السابق في برشلونة، النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، بعد اعتزاله كرة القدم، وذلك لان الأخير كان سببا رئيسيا في تأقلم "ليو" مع الفريق الكتالوني عندما بدأ مسيرته الكروية معه عام 2004.

وكتب ميسي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "كما قلت دائما، لقد تعلمت الكثير منك، سأبقى ممتنا لك للأبد لأنك جعلت تأقلمي مع بقية اللاعبين أمرا سهلا بعد التحاقي بالفريق الأول".

وأضاف البرغوث الأرجنتيني "لقد كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأشاركك في كثير من الأشياء وأنا سعيد جدا بذلك، فإلى جانب نجوميتك داخل الملعب انت إنسان مميز وهذا هو الأمر الأهم".

وختم ميسي رسالته قائلا "رغم أنك قررت الاعتزال، لن تنسى كرة القدم بسمتك، أتمنى لك الأفضل دائما".

وساهم رونالدينيو بشكل كبير بتأقلم ميسي مع المجموعة بعد تصعيده للفريق الأول عام 2004، كما كان يساعده داخل الملعب بتمرير الكرات وصناعة الأهداف له ودعمه الدائم، دون أن يخشى من أن يخطف النجم الأرجنتيني الشاب الأنظار منه، وهذا أمر قل نظيره في عالم كرة القدم.

ذكر ان النجمين لعبا مع بعضهما أربعة مواسم في برشلونة، كان أولها موسم 2004/2005 وآخرها موسم 2007/2008، حين انتقل رونالدينيو إلى ميلان.