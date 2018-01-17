ما هو ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم المصري محمد صلاح 18 هدفا خلال الموسم الحالي مع ليفربول، ليحتل المركز الرابع بين قائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، ويتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحتل هداف الدوري الإيطالي ولاعب نادي لاتسيو، تشيرو إيموبيل، المركز الأول مع هداف الدوري الإنجليزي، مهاجم نادي توتنهام هوتسبرز، هاري كين، برصيد 20 هدفا لكل منهما.

ويأتي هداف الدوري الفرنسي، الأوروغوياني، إدينسون كافاني، في المركز الثالث برصيد 19 هدفا، ليأتي صلاح رابعا برصيد 18 هدفا.

ويتفوق النجم المصري على ميسي الذي سجل 17 هدفا في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، ليضع "الفرعون" اسمه بين كبار هدافي القارة الأوروبية.

يذكر أن صلاح يستعد لخوض اللقاء القادم لفريقه أمام سوانزي سيتي، الإثنين، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.