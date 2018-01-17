زيدان: لا يمكنني أن أتخيل ريال مدريد بدون رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، على أهمية النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للفريق الملكي، وأكد أنه لا يتخيل الريال بلا رونالدو، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع ليغانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس.

وقال زيدان: "أنا لست قلقا، يمكنكم أن تتحدثوا وتتناقشوا من الخارج، ولكن داخل الفريق، يجب على رونالدو أن يفكر في اللعب كما يفعل دائما".

وتابع زيزو حديثه قائلا: "لا أستطيع تخيل ريال مدريد بدون رونالدو، هذا فريقه والمكان الذي يجب أن يكون فيه، فالنادي والجماهير والجميع هنا يحبه".

وعن الخلافات التي أشارت الصحف الإسبانية لحدوثها بين اللاعب البرتغالي وإدارة الريال، قال زيدان: "لا أريد التحدث عن هذا الأمر، أقصد العقد أو ما شابه، كريستيانو أكثر نضوجا من أن يفكر في هذا الأمر، إدارة النادي هي التي يجب أن تتحدث معه".

ويمر الفريق الملكي بفترة شك، بعد تراجع المستوى خلال الموسم الحالي، واحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 19 نقطة عن المتصدر وغريمه التقليدي، برشلونة.

يذكر أن الصحف الإسبانية كانت قد تداولت أخبارا تفيد بأن رونالدو يريد أن يجدد عقده مع الريال مع زيادة في المبلغ الذي يتقاضاه، ليمتلك أعلى راتب في العالم بين لاعبي كرة القدم، لكن إدارة الفريق الملكي لا ترى أن الوقت مناسب لتقدم مثل هذا العقد، بسبب تراجع مستوى اللاعب الذي أصبح على أعتاب الـ33 عاما.