برشلونة يكشف عن حقيقة تعاقده مع أنطوان غريزمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر نادي برشلونة بيانا نشره عبر موقعه الرسمي، ونفى فيه الأنباء التي أشارت إلى قرب تعاقده مع لاعب أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، وعبر عن غضبه من هذه الأخبار، وشدد على احترامه الكامل لكيان الفريق العاصمي.

وقال برشلونة في بيانه "ينفي النادي نفيا قاطعا المعلومات التي ظهرت خلال الساعات الماضية، في وسائل الإعلام المختلفة بشأن توقيع لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان عقدا معنا".

وأضاف النادي الكتالوني "نعبر عن غضبنا من هذه الأنباء ونشدد على احترامنا لكيان نادي أتلتيكو مدريد".

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت عن قرب توقيع اللاعب الفرنسي مع الفريق الكتالوني، قبل أن يخرج برشلونة ويؤكد عدم صحة هذه المعلومات.

يذكر أن غريزمان لا يمر بأفضل فتراته مع "الروخيبلانكوس"، إذ سجل خمسة أهداف في 19 جولة خاضها مع الفريق العاصمي خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني.