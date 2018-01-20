دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتجه الأنظار والأضواء في العادة إلى نجوم كرة القدم داخل الملعب، إذ يتابع عشاقهم مهاراتهم وأهدافهم، في حين يتساءل البعض عن شريكات هؤلاء اللاعبين، وقد اختار بعضهم شريكات حياتهم من عالم الأزياء والموضة، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين وقعوا في حب عارضات أزياء فمنهم من استمر ومنهم من افترق عن شريكته.