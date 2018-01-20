أبرز 5 أسباب قد تسهل انتقال محمد صلاح المحتمل إلى ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشارت عدة تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية إلى قرب انتقال النجم المصري محمد صلاح، من نادي ليفربول إلى ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بل وأشار بعضها إلى أن وكيل "الفرعون" توجه إلى العاصمة الإسبانية، من أجل فتح التفاوض مع إدارة النادي الملكي، ورغم أن هذه الأخبار لا تزال غير مؤكدة إلا أنها من الممكن أن تكون صحيحة، نستعرض لكم خمسة أسباب قد تسهل من إتمام هذه الصفقة المحتملة.

حاجة الريال لجناح

بعد تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السن، وجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نفسه مجبرا على نقله من مركز الجناح إلى رأس الحربة كي يبقى قريبا من المرمى ويسجل الأهداف، ليخلق هذا الأمر نوعا من الفراغ على مستوى الأجنحة للفريق الملكي.

فتذبذب مستوى اللاعب الويلزي غاريث بيل وكثرة إصابته جعل تأقلمه مع الفريق صعبا، وكما أن زيدان لم يقتنع بإشراك الإسباني ماركو أسينسيو كلاعب أساسي في جميع المباريات، ليجد الفريق الملكي نفسه بحاجة لجناح بمواصفات صلاح أو اللاعب البلجيكي إيدين هازارد.

التعطش للبطولات

يبدو النجم المصري سعيدا مع ليفربول، هو يقدم موسما استثنائيا سجل خلاله 18 هدفا ولمع كأحد أفضل اللاعبين في أوروبا، إلا أن الفريق الأحمر لا يزال بعيدا جدا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان آخر اللاعبين المغادرين للنادي الإنجليزي لهذا السبب، هو البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي رحل إلى برشلونة كي يتوج بالبطولات وينافس على الجوائز الفردية، وهو الدافع نفسه الذي قد يقود صلاح للانتقال إلى ريال مدريد.

صناعة التاريخ

يسعى صلاح لأن يصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص الفريق الملكي، وثاني لاعب عربي بعد المغربي أشرف حكيمي، وبالتالي قد يشكل هذا الأمر دافعا إضافيا لـ"الفرعون" المصري من أجل الانتقال فريق العاصمة الإسبانية.

عائد مالي أكبر

سيتقاضى صلاح في حال انتقاله للريال راتبا أكبر بكثير من الذي يتقاضاها في ليفربول، وكرة القدم الحديثة تغري اللاعبين بالانتقال إلى أندية تستطيع تحسين أوضاعهم المعيشية، وهو الأمر الذي قد ينطبق على النجم المصري.

طريقة لعب مناسبة

تناسب طريقة لعب النجم المصري، أسلوب لعب ريال مدريد، بل وطريقة لعب أندية الدوري الإسباني بشكل عام، إذ يتمتع صلاح بالسرعة والمهارة اللازمتين كما أنه يتمتع بمواصفات جسدية تناسب الفرق الإسبانية أكثر من الإنجليزية.