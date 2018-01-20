بعد أنباء عن احتمال انتقاله إلى الريال.. ما هو رأي زيدان بنيمار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وقال إنه محبوب من الجميع في عالم كرة القدم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق الملكي مع ديبورتيفو لا كورونيا في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي عند سؤاله عن نيمار: "لا أحب التحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، ولكن نيمار محبوب من الجميع في عالم كرة القدم".

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية إلى احتمال انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف الفريق الملكي، دون أن يصدر أي تصريح رسمي يؤكد صحة هذه الأنباء من قبل الريال أو اللاعب.

ويمتلك نيمار أعلى قيمة سوقية بين لاعبي كرة القدم، وذلك بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل ما يقارب الـ240 مليون دولار.

وكان أحد المحامين قد كشف عن أن عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق الباريسي لا يحتوي على قيمة فسخ عقد، وهو الأمر الذي قد يشجع الفريق الملكي على ضمه ليكون نجم الفريق المقبل بعد الأنباء التي أشارت إلى قرب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الريال.

يذكر أن انتقال نيمار إلى ريال مدريد، سيجعله "خائنا" بأنظار جماهير فريقه السابق، برشلونة، وقد تتم معاملته كما عومل النجم البرتغالي السابق لويس فيغو عند انتقاله من النادي الكتالوني إلى الغريم التقليدي له.