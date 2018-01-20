رونالدو يكشف سر تسديداته القوية.. فهل تستطيع القيام بما يفعله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سر تسديداته القوية، بعد أن نشر صورة له وهو يتمرن، وأكد أن الجماهير ترى تسديداته في الملعب لكنها لا تعرف العمل الذي يقوم به حتى يستطيع تنفيذها.

ونشر رونالدو صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وهو يقوم بتمرين عضلات قدميه وكتب فوقها "أنتم ترون التسديدات التي أقوم بها في الملعب لكنكم لا تعلمون العمل الذي أقوم به لتنفيذها".

وأضاف النجم البرتغالي "أقضي ساعات لا يمكن عدها في التمرين، بالإضافة إلى الالتزام بالتغذية المناسبة".

واشتهر رونالدو بتسديداته الصاروخية والتي كان آخرها الهدف الذي سجله في مرمى غريميو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2017 في الإمارات.

لا يقدم "صاروخ ماديرا" أفضل مستوى له خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، إذ لم يسجل سوى أربعة أهداف طيلة الموسم، ما أثار الكثير من التكهنات حول إمكانية رحيله عن ريال مدريد.

ويبدو أن هناك خلافا كبيرا بين رونالدو وإدارة النادي الملكي بشأن شروط تجديد عقده، وذلك لأن اللاعب يطلب أن يكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم بينما لا ترى إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز أن الوقت مناسبا لتقديم مثل هذا العرض الضخم.