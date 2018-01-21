أهداف لا تنسى للمنتخبات العربية في كأس العالم عبر التاريخ

أهداف لا تنسى للمنتخبات العربية في كأس العالم

رياضة
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 06:32 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةتونسالمغربرياضةكأس العالم 2018
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أهداف لا تنسى للمنتخبات العربية في كأس العالم عبر التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجلت المنتخبات العربية التي شاركت في كأس العالم عبر التاريخ أهدافا كثيرة، لكن بعض هذه الأهداف بقي راسخا في ذاكرة الجماهير العاشقة لكرة القدم العربية، نستعرض لكم أبرز هذه الأهداف.

هدف السعودي سعيد العويران في بلجيكا 1994

هدف الكويتي فيصل الدخيل على تشيكوسلوفاكيا 1982

هدف الجزائري الأخضر بلومي على ألمانيا 1982

هدف المغربي مصطفى حاجي على النرويج 1998

هدف المغربي صلاح الدين بصير على إسكتلندا 1998

هدف السعودي فهد الغشيان على السويد 1994

هدف التونسي جوهر المناري في مرمى إسبانيا 2006
المملكة العربية السعوديةتونسالمغربرياضةكأس العالم 2018
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