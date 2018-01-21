إيقاف حسام حسن وتغريمه بعد قيامه بحركة "مسيئة" بذراعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقفت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم مدرب نادي المصري البورسيعيدي، حسام حسن، لأربع مباريات مع تغريمه بـ20 ألف جنيه مصري، بسبب سلوكه "غير الرياضي" بعد نهاية مباراة فريقه مع نادي بيتروجيت.

ونشر الاتحاد المصري خبرا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيه "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف جنيه".

وعللت اللجنة قراراها قائلة "وذلك لما أبداه من سلوك غير رياضي بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بتروجيت خلال الجولة 19 للدوري الممتاز".

وكان حسن قد قام بحركة مسيئة بذراعه بعد نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد، بفضل هدف قاتل للاعب أحمد جمعة.