عمر عبد الرحمن مدافعا عن نفسه بعد إحالته إلى لجنة الانضباط: لم نخالف القيم الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عن نفسه، بعد قرار اتحاد كرة القدم الإماراتي بإحالته رفقة زميليه في المنتخب، علي مبخوت ومحمد فوزي، إلى لجنة الانضباط بسبب تجاوزهم للقوانين المسموح به خلال المشاركة مع الأبيض الإماراتي في بطولة كأس الخليج 23 والتي أقيمت في الكويت.

وقال عمر عبد الرحمن في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "نذرت عمري لإسعاد جمهور الكرة الإماراتية وسأبقى على هذا النهج في خدمة وطني".

وأضاف أفضل لاعب في آسيا لعام 2016 "سأدافع بقوة عن حقي وبالطرق القانونية ضد كل من حاول تشويه سمعتي".

ودافع اللاعب الإماراتي عن نفسه قائلا "في خليجي 23 لم نرتكب مخالفة تخل بالقيم والأخلاق فنحن سفراء بلادنا الغالية وملتزمون بالقيم الإماراتية الحميدة".

وكان رئيس الاتحاد الإماراتي، مروان بن غليظة قد أعلن إحالة "عموري" ومبخوت وفوزي للجنة الانضباط بسبب خروجهم من مقر الإقامة دون إذن من مشرف المنتخب ومكوثهم في الخارج ما يقارب الساعتين.

وأكد بن غليظة أن العقوبات التي من الممكن أن تفرض على اللاعبين الثلاثة هي إما الإنذار ودفع غرامة مالية بقدر 50 ألف درهم أو الإيقاف لأربع مباريات مع أنديتهم.

يذكر أن إشاعات كثيرة طاردت اللاعبين الثلاثة بعد خسارة نهائي كأس الخليج أمام عمان بركلات الترجيح، كما حملهم بعض الإعلاميين والمشجعين مسؤولية ضياع اللقب الخليجي.