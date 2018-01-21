ريال مدريد ينتفض ويحقق أكبر فوز له خلال الموسم الحالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح ريال مدريد ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بسباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي شهدت تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهدفين وصناعته لهدف وحيد، للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وسجل سباعية الريال كل من رونالدو هدفين والإسباني ناتشو فيرنانديز هدفين والويلزي غاريث بيل مثلهما وهدف للنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

ويعد هذا هو الفوز الأكبر للفريق الملكي في الدوري خلال الموسم الحالي، إذ كان أكبر انتصار له هو الفوز على إشبيلية بخماسية نظيفة، قبل التوجه إلى الإمارات لخوض كأس العالم للأندية.

من جانبه، رفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى ستة في "الليغا"، كما سجل هدفين وصنع هدفا في مباراة واحدة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الملكي إلى نقطته رقم 35، ليستعيد المركز الرابع من فياريال، ويصبح على بعد 16 نقطة من المتصدر برشلونة، مع تبقي مباراة للأخير أمام ريال بيتيس، في وقت لاحق الأحد، وأخرى مؤجلة للريال.