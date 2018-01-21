المنتخب السعودي يبدأ المرحلة الأولى من استعداداته لكأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل لاعبو المنتخب السعودي إلى مقر معسكر "الأخضر" في العاصمة السعودية، الرياض، لبدء المرحلة الأولى من الاستعداد للمشاركة بكأس العالم 2018 في روسيا، مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر يظهر وصول نجوم المنتخب السعودي مثل سالم الدوسري ومحمد السهلاوي وعبد الله المعيوف وسلمان الفرج وغيرهم من اللاعبين المتوقع مشاركتهم في المونديال.

وستبدأ المرحلة الأولى من استعدادات الأخضر لكأس العالم الأحد، وستستمر حتى الـ27 من الشهر الجاري دون أن يلعب المنتخب السعودي أي مباراة استعدادية لكأس العالم.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن عن القائمة التي ستشارك في معسكر الرياض، والتي ضمت معظم اللاعبين الأساسيين، مع بعض الغيابات، مثل تيسير الجاسم ونواف العابد ومحمد البريك.

يذكر أن استعدادات الأخضر للمونديال ستشهد 5 مراحل، سيلعب خلالها المنتخب عدة مباريات ودية، ضد كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والعراق وأوكرانيا وبيرو.