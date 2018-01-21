بعد إعارة فهد المولد إلى ليفانتي.. سالم الدوسري يوقع مع فياريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع اللاعب السعودي سالم الدوسري عقد إعارة مع نادي فياريال الإسباني حتى نهاية الموسم، ليلتحق بزميله في المنتخب ولاعب نادي الاتحاد، فهد المولد، الذي كان قد وقع عقد إعارة مع نادي ليفانتي في وقت سابق، الأحد.

وأعلن نادي فياريال عن التوقيع مع الدوسري حتى نهاية الموسم، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، في حين نشر اللاعب صورته رفقة مسؤولي النادي الإسباني في حفل هيئة الرياضة السعودية.

من جانبه، كان قد أعلن نادي ليفانتي عن تعاقده مع المولد على سبيل الإعارة، في وقت سابق، الأحد ورحب به باللغتين العربية والإسبانية، وذلك بعد أن جدد اللاعب عقده مع نادي الاتحاد حتى عام 2022.

من جانبه، وقع اللاعب يحيى الشهري عقدا مع نادي ليغانيس الإسباني، في نفس الحفل، ونشرت الهيئة صورا للاعبين الثلاثة وهم يحملون قمصان أنديتهم الجديدة.

وانضم عدة لاعبين آخرين للنجوم الثلاثة، إذ التحق اللاعب علي النمر بنادي نومانسيا ونوح الموسى بنادي بلد الوليد وعبد المجيد صليهم برايو فاييكانو وعبد الله الحمدان بسبورتينغ خيخون ومروان أبكر بليغانيس وجابر مصطفى بفياريال.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها "يوم تاريخي لرياضة الوطن".

وتقيم الهيئة حفلا من أجل تصدير المواهب السعودية إلى الدوري الإسباني، بحضور ممثلي أندية "لا ليغا"، وهي الخطوة التي وعد بها آل الشيخ منذ فترة.

يذكر أن احتراف اللاعبين السعوديين في إسبانيا، يهدف إلى تطوير إمكانياتهم قبل المشاركة مع الأخضر السعودي في كأس العالم 2018 بروسيا، كما يفتح لهم آفاقا جديدة لوضع بصمتهم في القارة الأوروبية.