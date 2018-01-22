برشلونة يكتسح بيتيس ويحلق بعيدا في صدارة الدوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة مضيفه ريال بيتيس، بخماسية نظيفة، ليواصل تألقه خلال الموسم الحالي، ويبتعد عن أقرب ملاحقيه بفارق 11 نقطة في صدارة الترتيب العام للدوري الإسباني.

افتتح اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش التسجيل لبرشلونة عند الدقيقة 59، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني عند الدقيقة 64، ثم سجل نظيره الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث بعدها بخمس دقائق.

وقبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة، أضاف البرغوث الأرجنتيني الهدف الرابع بمجهود فردي مميز، ليسجل هدفه رقم 19 في الدوري، قبل أن يختتم سواريز مهرجان أهداف برشلونة بالهدف الخامس ليصل إلى هدفه رقم 100 في "الليغا".

وبهذا الفوز، وصل الفريق الكتالوني إلى نقطته رقم 54، ليبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، و19 نقطة عن غريمه التقليدي، ريال مدريد.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس على التوالي لبرشلونة في الدوري، والـ17 خلال الموسم الحالي، لبقى الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة في الدوريات الخمسة الكبرى.