مانشستر يونايتد يعلن انتقال سانشيز لصفوفه في صفقة تبادلية مع أرسنال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي مانشستر يونايتد عن ضمه للنجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوفه، في صفقة تبادلية، كان اللاعب الأرميني هينريك مخيتاريان طرفا فيها، وقالت الصحف الإنجليزية إن الصفقة كلفت خزينة الشياطين الحمر 35 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب الـ49 مليون دولار).

ونشر اليونايتد خبرا عبر موقعه الرسمي أكد فيه انتقال اللاعب التشيلي إلى صفوفه ورحيل نظيره الأرميني إلى أرسنال.

وقال سانشيز بعد هذا الانتقال "أنا سعيد للغاية بالانتقال إلى أفضل ناد في العالم، وفخور بأن أكون أول لاعب تشيلي يرتدي قميص مانشستر يونايتد، لقد كان اللعب تحت إدارة جوزيه مورينيو أمرا لم أستطع رفضه".

بالمقابل، رحب نادي أرسنال بلاعبه الجديد، مخيتاريان، الذي قال عن انتقاله للفريق اللندني "لقد كان حلم اللعب مع أرسنال يراودني دائما، سأبذل جهدي من أجل صناعة التاريخ هنا".

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 49 مليون دولار دفعها اليونايتد لأرسنال بالإضافة للاستغناء عن خدمات اللاعب الأرميني.

يذكر أن سانشيز كان قريبا من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي لكنه غير وجهته نحو الغريم التقليدي، اليونايتد، ليرتدي الرقم "7"، وفقا لصورة مسربة له، وهو الرقم التاريخي في القطب الأحمر لمدينة مانشستر.