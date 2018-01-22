ميدو ينتقد الاتحاد المصري بسبب إعلانه عن دعم السيسي في الانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد اللاعب المصري السابق، والمحلل الرياضي الحالي، أحمد حسام "ميدو"، إعلان الاتحاد المصري عن دعمه للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا التصرف يخالف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "ليس من حق اتحاد الكرة أن يعلن مساندته لأي مرشح رئاسي بشكل رسمي وليس من حق أي رئيس ناد أن يعلن مساندته لأي مرشح رئاسي بشكل رسمي، اتعجب من أفعال من يدعون علمهم بقوانين الفيفا ويفعلون عكسها".

وأضاف المهاجم المصري السابق في تغريدة أخرى "قوانين الفيفا واضحة وصريحة تمنع أي ناد أو اتحاد محلي من استخدام سلطته لأي توجهات سياسية حتى ولو بالإشارة".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن دعمه للسيسي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، السبت، وجاء فيها "اتحاد الكرة يدعو نجومه والإعلام الرياضي لمايعة السيسي غدا، في الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة لإعلان بيعة الرياضيين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة".

يذكر أن الشعب المصري ينتظر التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ في أواخر مارس/أذار من العام الجاري.